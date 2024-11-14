Elazığ\'da Pancar Yüklü Tır Devrildi

3.Sayfa

Elazığ'da pancar yüklü tır kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Diyarbakır karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen pancar yüklü kamyon kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonrası ihbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik güçleri yönlendirildi. Kamyonda bulunan bir kişi yaralandı. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ