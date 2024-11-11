Elazığ'da polisi yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Elazığ'da polisi yaralayan şüpheli tutuklandı

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Elazığ'da bir polis memurunu yaralayan şüpheli G.K. tutuklandı, Y.K. ise serbest bırakıldı.

11.11.2024 15:03
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Elazığ'da polisi yaralayan şüpheli tutuklandı

ELAZIĞ - Elazığ'da silahla ateş ederek polis memurunu yaralayan şüpheli, tutuklandı.

Olay dün saat 00.05'te Ulukent Mahallesi Sugözü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli şahısların bulunduğu noktaya Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yerleşim alanları dışında bulunan adresin karanlık olan bahçe kısmından, araçtan inen polise doğru ateş edildi. Olayda, 1 polis memuru yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ile jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı polis ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan çalışma sonucunda kimlikleri tespit edilen şüpheliler G.K. ve Y.K., olayda kullanılan suç aleti tabanca ile birlikte yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Olayı gerçekleştiren ve polis memurunu yaralayan G.K. tutuklanırken Y.K. ise yurt dışı çıkış yasağı kararı verilerek serbest bırakıldı.

Elazığ\'da polisi yaralayan şüpheli tutuklandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da polisi yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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