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Elazığ'da silahlı kavga: 3 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi silahla, 2 kişi ise darp sonucu yaralandı.

Olay, Çaydaçıra Mahallesi 4016. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki gurup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Olayda A.N. silahla bacağından vurularak, 2 kişi ise darp sonucu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerine ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak yaralandı. Polis ekipleri, olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı.