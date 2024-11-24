Elazığ'da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ- Diyarbakır karayolu Kuyulu Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Elazığ'da Takla Atan Araçta 2 Yaralı - Son Dakika
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