Elazığ'da makas atan sürücü kamerada
ELAZIĞ - Elazığ'da makas atarak ilerleyen sürücü trafiği tehlikeye atarken o anlar araç kamerasına yansıdı.
Olay, Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte makas atarak ilerleyen otomobil trafiği tehlikeye attı. Kendisinin ve diğer sürücülerin canını hiçe sayan sürücü, bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar bir şahıs tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Elazığ'da Tehlikeli Makas Atma Anları - Son Dakika
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