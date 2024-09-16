Elazığ'da Tofaş Araç Yaya Çarptı

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Elazığ'da Tofaş'ın çarptığı vatandaş yaralandı

ELAZIĞ - Elazığ'da Tofaş marka araç, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza İzzetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tofaş marka araç, karşıya geçmek isteyen bir kişiye çarptı. Kazada yaya yaralandı. Olayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.