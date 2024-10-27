Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı
ELAZIĞ - Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.
Kaza, Zafran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 BR 214 ile 01 RG 760 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.
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