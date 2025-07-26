Elazığ\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza, merkez Çaydaçıra Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ