Elazığ\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

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Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ataşehir Mahallesi 2000. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.C.K. idaresindeki 23 ABY 185 plakalı otomobil ile M.D. yönetimindeki 23 T 0083 plakalı ticari taksi çarpıştı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ