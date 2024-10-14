Elazığ\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

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Elazığ'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza güney Çevre Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cezaevi kavşağında 51 EZ 510 plakalı kapalı kasa kamyonet ile 31 AAB 581 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ