Elazığ'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Elazığ'da 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Cahit Dalokay Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 HD 535 ile 34 RD 4777 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.