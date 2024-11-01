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Elazığ'da Trafik Tehlikesi

Elazığ\'da Trafik Tehlikesi

Hafif ticari araç, Malatya Caddesi'nde makas atarak trafiği tehlikeye soktu.

01.11.2024 10:19
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Elazığ'da makas atarak ilerleyen hafif ticari araç, trafiği tehlikeye attı.

Olay dün akşam saatlerinde Malatya Caddesi üzerinde yaşandı. Plakası belirlenemeyen hafif ticari araç, yoğun trafikte makas atarak ilerledi, hem kendi hem de etraftakilerin can güvenliğini tehlikeye atarak ilerleyen sürücü, bir süre sonra gözden kayboldu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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