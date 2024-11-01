Elazığ\'da Trafik Tehlikesi

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Elazığ'da makas atarak ilerleyen hafif ticari araç, trafiği tehlikeye attı.

Olay dün akşam saatlerinde Malatya Caddesi üzerinde yaşandı. Plakası belirlenemeyen hafif ticari araç, yoğun trafikte makas atarak ilerledi, hem kendi hem de etraftakilerin can güvenliğini tehlikeye atarak ilerleyen sürücü, bir süre sonra gözden kayboldu. - ELAZIĞ