Elazığ'da makas atarak ilerleyen sürücü trafiği tehlikeye soktu. O anlar, başka bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay dün gece saatlerinde Elazığ- Bingöl karayolunda meydana geldi. Yazıkonak beldesi çıkışında plakası belirlenemeyen bir araç, makas atarak ilerleyip trafiği tehlikeye soktu. O anlar, başka bir aracın güvenlik kamerasına yansırken, trafiği tehlikeye atan otomobil bir süre sonra gözden kayboldu. - ELAZIĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Elazığ'da Trafik Tehlikesi: Makas Atan Sürücü - Son Dakika
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