Elazığ\'da Trafik Tehlikesi: Makas Atan Sürücü

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Elazığ'da makas atarak ilerleyen sürücü trafiği tehlikeye soktu. O anlar, başka bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün gece saatlerinde Elazığ- Bingöl karayolunda meydana geldi. Yazıkonak beldesi çıkışında plakası belirlenemeyen bir araç, makas atarak ilerleyip trafiği tehlikeye soktu. O anlar, başka bir aracın güvenlik kamerasına yansırken, trafiği tehlikeye atan otomobil bir süre sonra gözden kayboldu. - ELAZIĞ