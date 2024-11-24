Elazığ-Malatya Karayolu Kapandı

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Kar, kazayı beraberinde getirdi: Elazığ- Malatya karayolu trafiğe kapandı

ELAZIĞ - Kar yağışıyla birlikte zincirleme kazanın meydana geldiği Elazığ-Malatya karayolu trafiğe kapandı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarı yaptığı Elazığ ve bölgesinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışının yoğun olduğu Pincirik mevkiinde 3 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada 1 kişi hafif yaralanırken, trafik ulaşıma kapandı. Kaza bölgesine sağlık, polis, jandarma ve karayolları ekibi sevk edildi.