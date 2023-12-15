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Elindeki sopayla sürücüyü böyle darp etti - Son Dakika
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Elindeki sopayla sürücüyü böyle darp etti

Bursa'da seyir halindeki bir sürücü, tartıştığı kişi tarafından yol ortasında sopayla darp edildi. O anlar kameraya yansırken, darp edilen sürücü hastaneye sevk edildi.

Elindeki sopayla sürücüyü böyle darp etti
15.12.2023 - 22:28,  Güncelleme: 22:29
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Elindeki sopayla sürücüyü böyle darp etti

BURSA - Bursa'da seyir halindeki bir sürücü tartıştığı kişi tarafından yol ortasında sopayla darp edildi. O anlar kameraya yansırken, darp edilen sürücü hastaneye sevk edildi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Özlüce mevkiinde meydana geldi. İzmir Yolu Üniversite Kavşağı'ndan şehir merkezine doğru seyir halindeki bir araç sürücüsü, trafikte tartıştığı başka bir sürücü ile kavgaya tutuştu. İkili arasında kavganın büyümesiyle taraflardan biri eline aldığı sopayla diğerini direksiyon başında darp etti. Dehşet anları kameraya yansırken, durumu vatandaşlar ayırdı.

Öte yandan darp edilen şahsın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Bursa, Son Dakika

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