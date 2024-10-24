Elmadağ'daki Patlamada Dava Devam Ediyor

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Makine ve Kimya Endüstrisi'nin (MKE) Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki roket ve patlayıcı fabrikasında 5 personelin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin 6 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanıklar üretim mühendisi Zafer Sarı, asit dinamit üretim takım lideri Oktay Armağan, patlayıcı üretim takım lideri Ahmet Atasoy, fabrika müdürü Durdu Uğur Şık, müdür vekili Kuntay Karabacak ve iş güvenliği uzmanı Aynur Karabaş ile avukatlar hazır bulundu. Mahkeme başkanı, önceki celsede talep edilen bilirkişi raporları için ilgili üniversitelere yazılan müzekkerelere olumsuz yanıt verildiğini bildirdi.

Söz alan müşteki ve sanık avukatları, yeni bilirkişi heyetinin oluşturulması için gerekli işlemlerin yapılmasını, bilirkişi heyeti oluşturularak rapor aldırılmasını mahkemeden talep etti. Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, İstanbul'da ilgili mahkemeye talimat yazılarak, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde patlayıcı uzmanı, iş güvenliği uzmanı, makine mühendisi, elektrik mühendisi ve kimya mühendisinin yer aldığı yeni bilirkişi heyeti oluşturulmasına karar verilmesine hükmetti. Bir sonraki celse, 24 Şubat 2025'e ertelendi.

Olayın geçmişi

Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda 10 Haziran 2023 tarihinde meydana gelen patlamada işçiler Ahmet Ünal, Fırat Elverir, İbrahim Özdemir, İhsan Küçükerdem ve Mehmet Kutlu hayatını kaybetmişti. Patlamayla ilgili hazırlanan iddianamede, olaydan bir gün önce üretilen 4 kilo 800 gram jelatinit dinamitin paketleme tezgahındaki şanzıman arızası nedeniyle işlenip paketlenemediği ve depoya kaldırıldığı, olay günü fazla mesaiye gelen personelin bulunduğu sırada patlamanın yaşandığı belirtilmişti. İddianamede, sanıklar Durdu Uğur Şık, Kuntay Karabacak, Aynur Karabaş, Zafer Sarı, Oktay Armağan ve Ahmet Atasoy hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis talep edilmişti. - ANKARA