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Çöpteki bidonda çıplak cesedi bulunan emekli profesörün cenazesi defin edildi

MERSİN - Mersin'in Bozyazı ilçesinde çöplükte plastik bidon içerisinde çıplak halde cesedi bulunan emekli öğretim görevli Prof. Dr. Selahattin Doludeniz'in cenazesi defin edildi.

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü akşam saatlerinde Bozyazı ilçesi Ustalar Mahallesi'ndeki çöp dökme alanında ortaya çıkmıştı. Alınan bilgiye göre, Plastik fıçı içerisinde çıplak vaziyette Konya Selçuk Üniversitesi'nden emekli Prof. Dr. Selahattin Doludeniz'in cesedi plastik bidon içerisinde işçiler tarafından bulunmuştu. Olayla ilgili polis şüpheli olan oğlu O. Doludeniz'i yakaladı. Bugün Anamur Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, üst soyu öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Oğlu cezaevine giderken babasının cenazesi de akşam üzeri Bozyazı ilçesine getirildi. Burada Denizciler Mahallesi Beyler Mezarlığı'na götürülen emekli öğretim görevlisi için cenaze aracından naaşı indirilmeden namazı kılındı. Daha sonra araçtan alınan cenaze yakınları tarafından defin edildi.

Cezaevine gönderilen oğlunun ise ilk ifadesinde babası ile aralarının bir süredir bozuk olduğunu, bu nedenle kısa süreliğine evden ayrıldığını, döndüğünde ise babasını evde ölmüş vaziyette bulunca cesedini bir bidona koyup ticari taksi ile Bozyazı'daki çöp alanına bıraktığını söylediği öğrenilmişti.