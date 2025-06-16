Erbil'de ABD Konsolosluğu İHA'yı Düşürdü

Irak'ın kuzeyindeki Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde yer alan ABD Başkonsolosluğu'na ait hava savunma sistemlerinin, İran'a ait olduğu tahmin edilen bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.

Irak yerel güvenlik kaynakları, sabah saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde ABD'ye ait hava savunma sistemlerinin İran'a ait olduğu tahmin edilen bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü bildirdi. Adı açıklanmayan kaynak, "ABD'ye ait hava savunma sistemleri, başkonsolosluk yakınından geçen İHA'yı vurarak düşürdü. İHA, Selahaddin ilçesi yakınlarında yapım aşamasında olan bir konut kompleksinin içine düştü" dedi.

Benzer bir olayın dün de yaşandığı ve ABD savunma sistemlerinin Erbil semalarında bir diğer İHA'yı daha düşürdüğü, olayda herhangi bir zararın meydana gelmediği belirtildi. - ERBİL