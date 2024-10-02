Erciş\'te Kaçak Cep Telefonu Operasyonu

3.Sayfa

Van'ın Erciş ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, cumhuriyet savcılığının talimatları doğrultusunda hareket eden polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilirken, 3 şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. - VAN