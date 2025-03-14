Van'ın Erciş ilçesinde kapalı kasa kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında sonucu sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Yukarı TOKİ evleri mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kapalı kasa kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis ve Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sıkıştığı yerden sağlık ekiplerine teslim edildi.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Erciş'te Kamyonet Takla Attı - Son Dakika
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