Erciş\'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Van'ın Erciş ilçesinde otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 1 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Erciş'te E.T. yönetimindeki 14 BN 897 plakalı otomobil, toplu konutlar tarafında önce kaldırıma daha sonra istinat duvarına çarptı. Meydana gelen trafik kazasında sürücü hafif şekilde yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye, ambulans, polis ve Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - VAN