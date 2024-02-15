Erdek Belediyesi Eleştiren Öğretmen Darp Edildi

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Sosyal medya hesabı üzerinden Erdek Belediyesi ile ilgili eleştiride bulunan Niyazi Önal isimli öğretmen, Belediye Başkanı Burhan Karışık'ın damadı olan Erdek Ticaret Odası Meclis Üyesi Murat Çetin tarafından önü kesilerek darp edildi.

Erdek, 4. Sokak'ta gece yarısı meydana gelen darp olayında, Spor Öğretmeni Niyazi Önal köpeğini gezdirirken önü kesilerek hastanelik edilene kadar dövüldü. Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık'ın damadı Erdek Ticaret Odası Meclis Üyesi Murat Çetin, Niyazi Önal'ın önünü keserek sosyal medya hesabında yazdığı eleştiriler nedeniyle konuşmak istediğini söyledi ve sonrasında yanındaki teleskobik cop ile Niyazi Önal'ı darp etti.

Aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan Niyazi Önal, Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Bandırma Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi. Kafasından yara alan Niyazi Önal'a 6 adet pens atıldı. Ayrıca vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar olan Niyazi Önal, tedavisinin tamamlanmasını ardından taburcu edildi.

Niyazi Önal'ın şikayetçi olması üzerine, emniyete çağırılan Murat Çetin, ifadesi alındıktan sonra salıverildi.

Olayın ardından, Eğitim Sen Balıkesir Şube Başkanı Gürbüz Şahin ve yönetim kurulu Erdek'e gelerek Niyazi Önal'ı ziyaret ettiler. Eğitim Sen Balıkesir Şube Başkanı Gürbüz Şahin, bir açıklama yaparak saldırıyı kınadı. Gürbüz Şahin, "Arkadaşımız köpeğini gezdirirken sokakta yolu kesilerek hakaret edilmiş, sosyal medya paylaşımları nedeniyle tehdit edilmiş ve teleskopik copuyla vücuduna ve kafasına defalarca vurulmuştur. Kanlar içinde yere düşen arkadaşımıza şiddet devam etmiştir. Aynı sokakta oturan saldırganların olayı planladıkları ve arkadaşımızın evden çıkmasını bekledikleri yanlarında taşıdıkları ve saldırı anında kullandıkları teleskopik coptan anlaşılıyor. Saldırıya uğrayan Niyazi öğretmenimizin bağırması üzerine çevreden yetişen mahalle sakinlerinin araya girmesi sonucu kanlar içinde yere yığılan arkadaşımız Erdek Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştır. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Eğitim Sen olarak, Niyazi öğretmeni darp eden saldırganların hukuk karşısında hesap vermesi için konun takipçisi olacağız," dedi. - BALIKESİR