Erdemli\'de Yangın Kontrol Altında

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Mersin'in Erdemli ilçesinde otoyol şantiyesi çevresinde çalılıkta başlayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki bahçelere sıçramadan söndürüldü.

Yangın, ilçeye bağlı Koyuncu Mahallesi'inin üst kısmında otoyol çalışmasının devam ettiği bölgede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle çalılıklar alevlere teslim olurken, durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik müdahaleyle yangın tamamen söndürülüp bahçelere ulaşması engellendi.

Ekipler bölgede ayrıca soğutma çalışması yaptı. - MERSİN