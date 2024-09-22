Ereğli\'de Av Dükkanında Yangın

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Bu metrobüslere ne oluyor? Bir günde ikinci kaza: Yaralılar var

Karadeniz Ereğli'de av malzemeleri dükkanında yangın çıktı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde av malzemeleri satan işyerinde çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Orhanlar Mahallesi'nde bulunan bir av malzemeleri dükkanında akşam saatlerinde yangın çıktı. Dükkan içerisinden yükselen yoğun dumanları fark eden çevredeki esnaf, durumu hemen 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Yangını haber alarak olay yerine gelen dükkan sahipleri, yangına müdahale etmeye çalıştı ancak yoğun dumandan etkilenerek dışarı çıkmak zorunda kaldı. Olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri, dumandan etkilenen iki kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, daha sonra Ereğli'deki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, dumandan etkilenen kişilerin hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti.

Yangının çıkış nedeni henüz tespit edilemezken, polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.