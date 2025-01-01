Ereğli\'de Yeni Yıl Denetimi

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Konya'nın Ereğli ilçesinde yeni yıl kutlamalarında yoğunluk yaşanan ilçe merkezinde bulunan yollarda polis ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi.

İlçede vatandaşlar tarafından yeni yıl coşkuyla karşılanırken, emniyet birimleri de yoğunluk yaşanan sokak ve caddelerde vatandaşların huzur ve güveni için denetimler yaptı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro ve Asayiş Şube ekiplerine bağlı ekipler, kentin en hareketli bölgesi olan Gar Kavşağı, Yunus Emre Meydanı, Hastane Yolu üzeri Kültür Merkezi önünde ve Atatürk Caddesi üzerinde uygulama yaptı. Durdurulan araçlardaki vatandaşlara Genel Bilgi Tarama (GBT) ve alkol uygulaması yapan polisler, sabahın ilk saatlerine kadar denetimlerini sürdürdü. - KONYA