Hatay'ın Erzin ilçesinde pikabın takla atarak yan durduğu kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.
Kaza, Erzin ilçesi Kağnısı mevkiinde meydana geldi. Erzin'den Dörtyol istikametine giden G.K. idaresindeki Toyota marka 31 YH 699 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atarak yan durdu. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Erzin'de pikap takla attı: 4 yaralı - Son Dakika
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