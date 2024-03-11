Erzincan\'da 58 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Erzincan'da 18 milyon TL değerinde olan 58 kilo 500 gram skunk ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan ortak çalışmada; Akyazı Polis Uygulama Noktasında durdurulan 06 plakalı araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 18 milyon TL olan toplam 58 kilo 500 gram SKUNK maddesi ele geçirildi.
Uyuşturucu sevkiyatını gerçekleştiren K.G. isimli şüpheli şahsın alınan ifadesinden sonra yapılan geniş çaplı çalışma neticesinde uyuşturucu maddeleri aldığı değerlendirilen O.K. isimli şüpheli şahıs Erzurum ilinde, T.K. isimli şüpheli şahıs ise Bingöl ilinde yakalandı.
K.G., O.K.. ve T.K. isimli şüpheli şahıslara Türk Ceza Kanunu 188 inci maddesince "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem yapılarak çıkarıldıkları mahkemece T.K isimli şahıs adli kontrol almış, K.G (61), O.K (37) isimli şahıslar ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ERZİNCAN
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Elazığ'da yapılan asayiş uygulamasında, 5 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada, yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, tüfek, 13 fişek, 58 sentetik ecza ve 100 gram esrar ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Eskişehir Valiliği tarafından başlatılan çalışmalar sonrasında okul çevrelerini güvene almak için çalışmalar sürüyor. Ailelerin çocuklarını, huzur ve güven ortamında eğitimlerine devam edebilmeleri, bağımlılık yapan maddelerin zararlarından korunabilmeleri, bölücü-yıkıcı örgütlerin okullar etrafında öğrencileri etkileyecek zararlı girişimlerde bulunmalarının önüne geçilmesi ve vatandaşların gönül rahatlığıyla çocuklarını okula gönderebilmelerini temin etmek maksadıyla Eskişehir Valiliği konuyla ilgili çalışma başlattı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şehitkamil ilçesinde bir şahsın, yasa dışı yollarla temin ettiği tarihi eser sikke ve objeleri satmak için müşteri arayışında olduğunu tespit etti. Şüpheli şahıs, aracında yapılan aramalarda 913 adet tarihi eser niteliğinde sikke ve 12 adet tarihi eser niteliğinde metal obje ele geçirildi. Eserler, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında koruma altına alındı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda durdurulan araçta bin 402 adet sentetik hap ele geçirildi. Şüpheli şahıslar gözaltına alındı.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan faaliyetler sonucunda, aralarında hapis cezası bulunan toplam 43 aranması olan şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, çeşitli suçlardan aranan toplam 31 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2024 Ocak ayından bu yana ise bin 520 şahıs yakalanmış ve 727 şahıs tutuklanmıştır.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde müstakil bir evde yaşanan patlama ve olaylar, mahalle sakinlerini sokağa döktü. Muhtarın çağrısıyla evi terk eden kiracılar, uzaklaştı.
Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonlarında şüpheliler yakalandı ve farklı cins ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda 3 olayda 4 şüpheli tutuklandı, 16 olayda 22 şüpheliye işlem yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda ise 7 olayda 7 şüpheli serbest bırakıldı.
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