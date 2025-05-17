Erzincan\'da Araç Yangını

Erzincan'da seyir halindeki araç yandı.

Olay, Ergenekon mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Volkswagen marka araç seyir halindeyken alev aldı. Otomobilinden dumanların yükseldiğini gören araç sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek söndürdü ardından soğutma çalışması yaptı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN