Erzincan'da Aranan 9 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Erzincan'da Aranan 9 Şahıs Yakalandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında dolandırıcılık, tehdit, ailenin korunması tedbiri, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, silahla tehdit, hakaret ve basit yaralama gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunanlar da yer alıyor. Ayrıca, adli para cezası bulunan ve ifadeye yönelik araması olan şahıslar da adli makamlara sevk edildi.

13.06.2024 11:38
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 9 şahıs yakalandı.

Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası, tehdit suçundan 6 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası, ailenin korunması tedbiri suçundan 3 gün kesinleşmiş hapis cezası, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan 1 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası, ailenin korunması tedbiri suçundan 10 gün kesinleşmiş hapis cezası, silahla tehdit suçundan ifadesinin alınmasına yönelik aranması bulunan, bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlama suçundan ifadesinin alınmasına yönelik araması bulunan, hakaret suçundan 7080 TL adli para cezası bulunan, basit yaralama suçundan 2240 TL adli para cezası bulunan toplamda 6 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası olan 5 şahıs, 9320 TL adli para cezası bulunan 2 şahıs ve ifadeye yönelik aranması bulunan 2 şahıs adli makamlara sevk edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'da Aranan 9 Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da Aranan 9 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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