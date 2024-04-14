Erzincan\'da Drone Destekli Trafik Denetimi

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Erzincan'da trafik ekiplerince drone destekli trafik denetimi yaptı.

Ramazan Bayramı tatil dönüşünde trafik kazalarının önlenmesi ve can kayıplarının azaltılması maksadıyla, Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, il merkezinde ve bağlantı yollarında bulunan birçok kavşakta drone destekli kırmızı ışık denetimleri yapıldı. Drone ile yapılan havadan denetimlerde trafik kurallarına uymadığı tespit edilen sürücülere ceza kesildi.

Trafik ekipleri, "Kendinizin ve başkalarının hayatlarına dur demek istemiyorsanız kırmızı ışıkta durun" dedi. - ERZİNCAN