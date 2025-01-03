Erzincan\'da Kaçak Alkol Denetimi

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Erzincan'da polisin yaptığı denetimlerde bir miktar kaçak ve el yapımı alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde yapılan çalışmalar neticesinde; 5 şişe gümrük kaçağı alkol, 6 litre satışa hazır el yapımı alkol, içki satışında kullanılan 5 adet boş alkol şişesi ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.

Yılbaşı tedbirleri kapsamında il genelinde bandrolsüz ürün denetimi de yapılarak bandrollü ürünler "Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumuna" ait sicpa cihazıyla kontrol edildi. Herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. - ERZİNCAN