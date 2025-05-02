Erzincan\'da Uyuşturucu Operasyonu

Erzincan'da polis ekiplerince gerçekleştirilen aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Resmi Ekipler Amirliği ekiplerince yapılan sabit yol uygulamasında bir aracın içinde uyuşturucu madde tespit edildi. Ekiplerce Z.G isimli şüpheli şahsın aracında yapılan aramada 9 Adet EXTACY diye tabir edilen narkotik madde ele geçirildi.

Z.G. isimli şüpheli şahıs hakkında adli makamlarca tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN