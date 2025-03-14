Erzincan'da zabıta ekiplerince yufka ve kadayıf imalathanelerine denetim yapıldı.
Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayı dolayısıyla tüketimi artan yufka ve kadayıf imalatı yapan 23 iş yerine denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Halkın sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşması için denetimlerin devam edeceği bildirildi. - ERZİNCAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Erzincan'da Yufka ve Kadayıf Denetimi - Son Dakika
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