Erzincan'da Yurt Önlerinde Sıkı Denetim - Son Dakika
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Erzincan'da Yurt Önlerinde Sıkı Denetim

Erzincan\'da Yurt Önlerinde Sıkı Denetim

Erzincan'da kız yurtları önünde polis, şüpheli şahıs ve araçlara yönelik denetimler yapıldı.

21.11.2024 08:29
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Erzincan'da kız yurtları önünde polis ekiplerince sıkı denetimler gerçekleştiriliyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce üniversite öğrencilerinin güven ve huzur içinde barınma ve eğitim almalarını sağlamak amacıyla, Mama Hatun ve Salih Baba Kız Öğrenci Yurtları önünde şüpheli şahıs ve araçlara yönelik uygulama yapıldı. Uygulamada 1479 şahıs ve 115 araç sorgulandı. Yurt çevrelerindeki gerekli tüm önlemler titizlikle alınarak uygulamaların devam edeceği belirtildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'da Yurt Önlerinde Sıkı Denetim - Son Dakika

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