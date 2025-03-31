Erzurum\'da 24 Saat Güvenlik Denetimi

Erzurum kent merkezi girişlerine konuşlandırılan ekipler, Jandarma ve Polis Kontrol Noktaları'nda 24 saat kontrol ve denetim yapıyor.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Ramazan Bayramı nedeniyle vatandaşların güvenliği için sahada görev yapan Jandarma ve Polis Kontrol Noktaları'nı ziyaret etti. İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ve Jandarma Komutan Vekili Albay Rıza Gündoğdu ile birlikte Dumlu Jandarma Komutanlığı Uygulama Noktası ve Çat- Bingöl Karayolu Polis Noktası'nda denetimlere katıldı.

Dumlu Jandarma Karakolu'nda görevli ekiplerden, Trafik Kazası Araştırma ve Kaza Canlandırma Timi (JANDARMA KARACA Timi) yol kontrol noktalarında denetimlerini sürdürüyor. Trafik ihtisaslı görevlilerin de yer aldığı Trafik Kazası Araştırma ve Kaza Canlandırma (JANDARMA KARACA) Timi araçlarında; lazer mesafe ölçer, topografik ölçü aleti, dijital lastik diş ölçme aleti, lastik basınçölçer ve drone gibi teknolojik sistemler kullanılıyor. Ayrıca, Uyuşturucu Madde Arama Köpeği Saz, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü Personeli de görev başında.

Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Trafik kazalarını önlemek, can kaybını sıfıra indirmek için sahadayız. Yolun sonu bayram olsun. Kazaları önlemek ve bayram sevincimize hüzün karışmasını engellemek için trafik kurallarına uyalım, güvenli sürüşe özen gösterelim" denildi. - ERZURUM