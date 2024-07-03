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Erzurum'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

ERZURUM - Erzurum'da iki grup arasında cadde ortasında sözlü başlayan tartışmada kan aktı.

Alınan bilgilere göre; Yakutiye ilçesi Rabia Ana Mahallesi'nde iki grup arasında henüz sebebi bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Kimliği tespit edilemeyen bir şahıs, tartışmada Y.S. isimli şahsı bıçakla yaraladı.

İhbar üzerinde olay yerine polis ekipleri ve 112 sağlık unsurları geldi. Yaralı Y.S. ambülans ile Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken olaya karışan diğer şahıs ya da şahıslar polis tarafından kentin her tarafından aranmaya başladı.

Hastaneye kaldırılan Y.S.'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme ve soruşturmasını sürdürüyor.