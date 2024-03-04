Erzurum'da kaldırıma çarpan araç böyle takla attı
ERZURUM - Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Kampüsü girişinde takla atan araç güvenlik kameralarına yansıdı.
Atatürk Üniversitesi kampüsü girişinde meydana gelen kazada 25ADH744 plakalı araç sürücüsü A.A. direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Çarpma sonucu araç takla attı, sürücü kazada yara almadan kurtuldu. Takla atan aracın bir süre yolda sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 ekipleri geldi. Kazadan dolayı bir süre Üniversite kampüsü girişi trafiğe kapatıldı. Güvenlik kameraları ise olayı saniye saniye kayıt altına aldı.
(MEP-MEK-NK)
Son Dakika › 3.Sayfa › Erzurum'da kaldırıma çarpan araç takla attı - Son Dakika
Denizli'nin Honaz ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç şarampole devrildi ve sürücü Ramazan Gökçen hayatını kaybetti. Gökçen'in kalp krizi sonucu öldüğü iddia ediliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?