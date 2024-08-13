Erzurum'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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Erzurum'da trafik kazası: 4 yaralı

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Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Lastiği patlayan otomobile arkadan çarpan hafif ticari araçta bulunan sürücü ve biri çocuk toplam dört kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

13.08.2024 10:09
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Erzurum'da trafik kazası: 4 yaralı

Lastiği patlayan otomobile arkadan çarptı

ERZURUM - Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum havalimanı yolunda meydana gelen kazada seyir halindeki N.I. yönetimindeki 34 LD 5061 plakalı otomobilin lastiği patladı. Sürücü aracı sağa çekip yol güvenliğini sağlamaya çalışırken, aynı yönde seyreden K.G. idaresindeki 52 BS 086 plakalı hafif ticari araç, lastiği patlayan otomobile arkadan çarptı.

Kaza sonrası 112 ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada sürücü K.G. ve otomobildeki biri çocuk toplam dört kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası yol kısa süreli trafiğe kapandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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