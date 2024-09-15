Esenyurt'ta Akrabalar Arasında Silahlı Çatışma - Son Dakika
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Esenyurt'ta Akrabalar Arasında Silahlı Çatışma

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İstanbul Esenyurt'ta akrabalar arasında çıkan çatışmada 3 kişi yaralandı, bir kişi gözaltına alındı.

15.09.2024 01:02
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Esenyurt'ta akrabalar arasında silahlı çatışma: 3 yaralı

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta husumetli akrabalar arasında silahlı çatışma çıktı. Çıkan çatışmada ortalık birbirine girerken 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında İstanbul Esenyurt Talatpaşa Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında önceden husumet olan akrabalar arasında silahlı çatışma çıktı. Cadde üzerinde kurşunlar havada uçuşurken ortalık birbirine girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak güvenlik önemli alırken olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı. Emniyet güçleri kavga ile ilgili bir kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Akrabalar Arasında Silahlı Çatışma - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta Akrabalar Arasında Silahlı Çatışma - Son Dakika
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