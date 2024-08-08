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Esenyurt'ta araba çalmaya gelen hırsızları böyle dövdüler

Kağıt toplama arabasına saklanan hırsız, polis tarafından yakalandı

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta araba çalmaya çalışan iki şahıs, fark edilince tekme tokat dayak yedi dövüldü. Olay sırasında kaçarak çek çek diye tabir edilen kağıt toplama arabasına saklanan şahıs, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, saat 23.00 sıralarında İstanbul Esenyurt İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu iki şahıs, sokak üzerinde park halindeki bir aracın yanına yaklaştı. Hırsızlık yapmak için araca girmeye çalışan şüphelileri gören sokak sakinleri bağırmaya başladı. Bir süre sonra sesleri duyan otomobilin sahipleri hırsızları görerek sokağa çıktı. Şahısları yakalayan araç sahipleri, tekme ve yumruklarla vurarak dövdü. Olay sırasında hırsızlardan biri koşarak kaçmaya çalışırken ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı içine saklandığı çek çek diye tabir edilen kağıt toplama arabasında yakaladı. Olay sonrası iki şahıs gözaltına alınırken sokakta baygınlık geçiren bir kadın ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şahısların, araç sahipleri tarafından dövüldüğü o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.