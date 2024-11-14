Esenyurt'ta Bıçaklı Gerilim - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Esenyurt'ta Bıçaklı Gerilim

Esenyurt\'ta Bıçaklı Gerilim

Esenyurt'ta akli dengesi yerinde olmayan bir adam, annesini darp ettikten sonra bıçakla direndi.

14.11.2024 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Esenyurt'ta bir kadın, akli dengesi yerinde olmayan oğlu tarafından darp edildi. Polis, bir börekçide oturan adamı gözaltına almak isterken, ortalık karıştı. Eline bıçak alan adam teslim olmak istemezken, çevredeki bir esnaf sarılıp, öperek adamı sakinleştirdi. O anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, dün Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde bir börekçide yaşandı. İddiaya göre, akli dengesi yerinde olmayan bir adam, evde annesini darp ederek dışarı çıktı. Kadın yaşanan bu durum üzerine polise haber verdi. Polis ekipleri mahallede bulunan bir börekçide akli dengesi yerinde olmayan adamı gözaltına almak istedi. Polise mukavemet eden adam, kısa süreli bir arbede sonra börekçiden bıçak alarak gözaltına alınmak istemediğini söyledi. Dakikalarca süren gerilimin ardından çevredeki bir esnaf adamın yanına gelerek onu sakinleştirmeye çalıştı. Bir süre eli bıçaklı adama sarılarak öpen esnaf, sakinleştirerek bıçağı elinden aldı. Adam daha sonrasında polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Emrullah Yöndeş, "Adamın annesini darp ettiği söylenildi. Daha sonrasında evden kaçarak dükkanıma geldi. Polislerde onu arıyordu. Polis gözaltına almaya çalıştığında ise zorluk çıkardı, arbede yaşandı. Aradan kaçarak tezgaha girdi ve bıçak aldı eline. Daha sonra ikna ettik adamı ve bıçakları elinden bırakarak teslim oldu. Zaten hasta olduğu söylendi, polislere saldırmak gibi bir niyeti yoktu" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Esenyurt, istanbul, Politika, 3-sayfa, Polis, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Bıçaklı Gerilim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:33 Ankara ve İstanbul’un ardından Beykoz Belediyesi’ne de inceleme başlatıldı Ankara ve İstanbul'un ardından Beykoz Belediyesi'ne de inceleme başlatıldı
12:00 MSB’den “Yeni harekat gelecek mi“ sorusuna yanıt: Yeri ve zamanı gelince gereken yapılır MSB'den "Yeni harekat gelecek mi?" sorusuna yanıt: Yeri ve zamanı gelince gereken yapılır
11:16 Yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan: 8 bin lira yardım yapıyorlardı, onu da 4 bin liraya indirdiler Yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan: 8 bin lira yardım yapıyorlardı, onu da 4 bin liraya indirdiler
11:15 Bakan Tekin’den CHP’li milletvekillerinin sözlerine çok konuşulacak yanıt Bakan Tekin'den CHP'li milletvekillerinin sözlerine çok konuşulacak yanıt
10:02 Karısını kemerle boğarak öldürdü, intihar etmek istedi Karısını kemerle boğarak öldürdü, intihar etmek istedi
17:47 Nuri Şahin, Süper Lig’in yıldızına kafayı taktı Nuri Şahin, Süper Lig'in yıldızına kafayı taktı
17:38 Görenler cep telefonuna sarıldı, itfaiye ağ atıp yakaladı Görenler cep telefonuna sarıldı, itfaiye ağ atıp yakaladı
17:37 Narin’in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı Narin'in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı
17:18 Acılı babayı televizyonda gören Bakan Tunç, savcıyı aramış: Kelepçeyi çıkartın Acılı babayı televizyonda gören Bakan Tunç, savcıyı aramış: Kelepçeyi çıkartın
17:14 Hep kazanan Musk’a kötü haber Hep kazanan Musk'a kötü haber!
17:06 Mike Tyson-Jake Paul maçının servet değerindeki biletleri boks tarihine geçti Mike Tyson-Jake Paul maçının servet değerindeki biletleri boks tarihine geçti
17:06 Galatasaraylı Yiğit’in organları 4 çocuğa umut oldu Galatasaraylı Yiğit'in organları 4 çocuğa umut oldu
17:05 Özlem Zengin’den İzmir’deki Trajik Olaya İlişkin Açıklama: ’Sebep Sadece Ekonomik Değil’ Özlem Zengin'den İzmir'deki Trajik Olaya İlişkin Açıklama: 'Sebep Sadece Ekonomik Değil'
17:01 Mahruki’ye Sosyal Medya Nedeniyle Soruşturma Mahruki'ye Sosyal Medya Nedeniyle Soruşturma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2024 13:02:22. #1.13#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta Bıçaklı Gerilim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.