Esenyurt'ta dehşet anları kamerada: 2 kişiyi sokak ortasında silahla vurarak yaraladı - Son Dakika
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Esenyurt'ta dehşet anları kamerada: 2 kişiyi sokak ortasında silahla vurarak yaraladı

İstanbul Esenyurt'ta aralarında husumet bulunan bir şahıs tarafından sokak ortasında silahla vurulan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından polis ekipleri saldırganı arama çalışmalarına devam ediyor.

17.07.2024 23:12
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Esenyurt'ta dehşet anları kamerada: 2 kişiyi sokak ortasında silahla vurarak yaraladı

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta 2 kişi aralarında husumet bulunan bir şahıs tarafından sokak ortasında silahla vuruldu. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, saldırı anı kameraya yansıdı.

Olay, saat 18.30 sıralarında İstanbul Esenyurt Fatih Mahallesi 933. sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre E.B. ve Ş.B isimli iki genç ile aralarında daha önceden tartışma yaşanan V.T. isimli şahıs sokak üzerinde karşılaştı. İki gence elindeki silahla defalarca ateş eden V.T., olay yerinden koşarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahlı saldırıda yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri sokağı güvenlik şeridi ile kapatırken olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Emniyet güçlerinin saldırganı arama çalışmaları devam ediyor.

Saldırı anı kameraya yansıdı

2 arkadaşın silahla vurulduğu anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde iki arkadaşın sokakta yürüdüğü sırada koşarak yanlarına gelen şahsın ateş açtığı, ardından saldırganın aracın arkasına gizlenmeye çalışan kişiyi de vurduğu görülüyor.

Kaynak: İHA

İstanbul, Esenyurt, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta dehşet anları kamerada: 2 kişiyi sokak ortasında silahla vurarak yaraladı - Son Dakika

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