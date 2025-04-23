Esenyurt'ta depremde kule vinç böyle sallandı
İSTANBUL - İstanbul'un Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde meydana gelen depremde, Esenyurt'ta bir inşaatta kule vincin sallandığı anlar kameraya yansıdı.
Silivri açıklarına 6.2 şiddetindeki deprem Esenyurt'ta etkili oldu. Deprem sırasında bir inşaatta bulunan kule vincin bom kompleksinin sallandığı anlar kameraya yansıdı. Vatandaşlar kamerasına yansıyan görüntülerde vatandaşlar panik yaşadı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Esenyurt'ta Depremde Kule Vinç Sallandı - Son Dakika
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