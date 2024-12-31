Esenyurt'ta düğünde küfür kavgasına "halay" arası - Son Dakika
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Esenyurt'ta düğünde küfür kavgasına "halay" arası

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Esenyurt'ta bir düğünde küfürleşme nedeniyle başlayan tartışma çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. Halay çekerken tekrar alevlenen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Düğün salonuna taşan kavgada iki aile birbirine girdi.

31.12.2024 11:23  Güncelleme: 12:13
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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Osmangazi Mahallesi'nde bir düğün salonunda küfürleşme nedeniyle iki kişi arasında tartışma başladı.

Esenyurt'ta küfür tartışmasına 'halay' arası

TARTIŞMA HALAYDA KAVGAYA DÖNDÜ

Çevredekilerin araya girmesiyle öfkeli taraflar sakinleştirildi. İlerleyen dakikalarda halay çeken taraflar arasında tartışmanın fitili tekrar ateşlendi. Tartışma kısa süre içinde kavgaya dönüştü.

Esenyurt'ta küfür tartışmasına 'halay' arası

AİLELER BİRBİRİNE GİRDİ

İki ailenin birbirine girdiği kavga düğün salonunun dışına taştı. Yaşanan gergin anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Esenyurt\'ta düğünde küfür kavgasına "halay" arası
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta düğünde küfür kavgasına 'halay' arası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Pinokyo Net:
    Düğün salonuna taşan değil sokağa taşan kavga! Sürekli yanlış yaptığı halde kovulmayan meslekler meteoroloji ve habercilik… 7 1 Yanıtla
  • Murat Derin:
    fakirin olduğu yerde başka ne olur 2 0 Yanıtla
  • Yusuf Naz:
    Şeytanın hoşuna giden şeylar. Yazıklar olsun sizin gibi insanlara.. Rabbim sonumuzu hayr eylesin 1 0 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Bikti istanbul artik bu gundilerden yeter 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Esenyurt'ta düğünde küfür kavgasına "halay" arası - Son Dakika
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