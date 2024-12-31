İstanbul'un Esenyurt ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Osmangazi Mahallesi'nde bir düğün salonunda küfürleşme nedeniyle iki kişi arasında tartışma başladı.
Çevredekilerin araya girmesiyle öfkeli taraflar sakinleştirildi. İlerleyen dakikalarda halay çeken taraflar arasında tartışmanın fitili tekrar ateşlendi. Tartışma kısa süre içinde kavgaya dönüştü.
İki ailenin birbirine girdiği kavga düğün salonunun dışına taştı. Yaşanan gergin anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Esenyurt'ta düğünde küfür kavgasına 'halay' arası - Son Dakika
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