Esenyurt'ta ev sahibi kiracı kavgası kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Esenyurt'ta ev sahibi kiracı kavgası kamerada

Esenyurt'ta gece saatlerinde ev sahibi ile kiracı arasında 'kirayı ödemedin' meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga polisin gelmesiyle son bulurken yaşanan anlar mahalleliler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay, Talatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi ve kavgaya karşılıklı küfürler eşlik etti.

14.06.2024 14:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta ev sahibi kiracı kavgası kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta gece saatlerinde ev sahibi ile kiracı arasında 'kirayı ödemedin' meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga polisin gelmesiyle son bulurken yaşanan anlar mahalleliler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, gece saatlerinde Talatpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre aynı apartmanda oturan ev sahibi ile kiracısı arasında bir süredir kira meselesi yüzünden yaşanan anlaşmazlık gece saatlerinde kavgaya dönüştü. Yaşanan anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kavgayı polis ayırırken taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Görüntülerde şahısların birbirine karşılıklı küfürleri yer aldı.

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Esenyurt, kiracı, Kavga, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta ev sahibi kiracı kavgası kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:56 Sinan Ateş cinayetinin kilit ismi Tolgahan Demirbaş, savcıyı açık açık tehdit etti: Onlarla aynı safta olmayın Sinan Ateş cinayetinin kilit ismi Tolgahan Demirbaş, savcıyı açık açık tehdit etti: Onlarla aynı safta olmayın
17:35 İstanbul’da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı İstanbul'da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde ABD Başkanı Biden ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile görüştü
16:45 Aydın’da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü’ne düştü Aydın'da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü'ne düştü
17:58 Borussia Dortmund’un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu
17:19 Zam oranlarında hesaplar değişti Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak Zam oranlarında hesaplar değişti! Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak?
17:02 Galatasaray peşindeydi Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi
16:52 Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı
16:49 Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde İlk fotoğraflar geldi Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde! İlk fotoğraflar geldi
16:48 Ankara’yı sağanak yağış ve dolu vurdu Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi Ankara'yı sağanak yağış ve dolu vurdu! Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 19:16:01. #1.11#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta ev sahibi kiracı kavgası kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement