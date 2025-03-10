Esenyurt'ta Kanlı Olay: Eski Eşini Bıçaklayıp İntihar Etti

Esenyurt'ta eski eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar etti

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta yaklaşık bir ay önce boşanan ve aynı evde yaşamaya devam eden Tuncer Batmaz ve Gülnur Akalın arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışmada Batmaz, önce Akalın'ı bıçakladı ardından intihar etti.

Olay, saat 17.00 sıralarında İstanbul Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1837 sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yaklaşık 1 ay önce boşanan ve birlikte 3 katlı binanın 1. katında yaşamaya devam eden Tuncer Batmaz ve Gülnur Akalın arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Tuncer Batmaz, eline aldığı bıçakla Akalın'ı sırtından bıçakladı ardından aynı bıçakla intihar etti.

Evden gelen sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri içeri girerek iki kişinin yerde hareketsiz halde yattığını gördü. Sağlık ekipleri, Akalın ve Batmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri eve girerek çalışma yaptı. İncelemenin ardından Gülnur Akalın ve Tuncer Batmaz'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü. Şahısların, iki çocuğunun olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"Batmaz'ın sosyal medya paylaşımı dikkat çekti"

Öte yandan olaydan önce Tuncer Batmaz'ın sosyal medyada yaptığı açıklama dikkat çekti. Batmaz, "Beni eşimden ayırıp, bizim ölme sebebimiz oldu. Allah belanı versin, inşallah. Nelere sebep oldun, çocuklarımın vebali senindir. Yuvamı yıktın" yazdığı görüldü.