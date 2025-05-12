Esenyurt\'ta Park Halindeki Araçlara Çarpan Sürücü Kaçtı

İstanbul Esenyurt'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil park halindeki 7 araca çarptı. Araç sahipleri ile sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışma vatandaşların araya girmesiyle son bulurken sürücü olay yerinden kaçtı.

Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'nde iddiaya göre direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halinde bulunan 7 araca çarptı. Araçları gören sahipleri büyük şok yaşadı. Araç sahipleri ile sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışma vatandaşların araya girmesiyle son bulurken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerine geldiği esnada sürücü kaçtı. Olayla ilgili incelemesini tamamlayan ekipler kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL