Esenyurt\'ta Park Yeri Kavgası

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İstanbul Esenyurt'ta komşular arasında park yeri nedeniyle çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Dakikalarca sokak ortasında birbirlerine saldıran tarafların o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Sultaniye Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, park yeri nedeniyle komşular arasında anlaşmazlık çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada onlarca kişi sokak ortasında birbirine saldırdı. Dakikalarca süren kavgada yumruklar havada uçuşurken, yaşanan o anlar çevredeki bir güvenlik kamerası yansıdı. - İSTANBUL