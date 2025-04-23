Esenyurt'ta Silahlı Kavga: 4 Yaralı

Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Turgut Özal Mahallesi Tonguçbaba Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta iki bir grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken silahla ateş açması sonucu 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken, polisin olayla ilgili çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL