Esenyurt\'ta Site Yönetim Krizi

İstanbul Esenyurt'ta binlerce kişinin yaşadığı bir sitede yönetim krizi nedeniyle ortalık karıştı. İddiaya göre resmi seçimlere yaklaşık 1 ay olmasına rağmen usulsüz seçim yapan bir grup, yönetime el koymaya çalıştı. Onlarca kişinin siteyi bastığı o anlar ise anbean kameraya yansıdı.

Olay, dün Esenyurt Akevler Mahallesi'nde binlerce kişinin yaşadığı lüks sitede yaşandı. Daha önce de sık sık site yönetimlerinde yaşanan krizlerle gündeme gelen Esenyurt'ta bu seferde bir sitede resmi seçimlere yaklaşık 1 ay olmasına rağmen usulsüz bir seçim yapıldı. Resmi olmayan seçimler sonucunda yönetimi kazanan şahıslar ise kalabalık bir grupla siteye geldi. Onlarca şahıs çilingir eşliğinde yönetim ofisine girerken, müdahale etmek isteyen bir kişiyi de yaka paça dışarı attı. Vatandaşların ihbarı üzerine ise çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edilirken, yaşanan o anlar saniye saniye kameraya yansıdı. - İSTANBUL